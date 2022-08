Elezioni 25 settembre, sconti biglietti treni e aerei per voto 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Arrivano sconti e agevolazioni sui biglietti per raggiungere in aereo o in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto in occasione delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. treni – Gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno, comunica Fs, ricordando che la misura è frutto di una convenzione fra il ministero dell’Interno e le imprese ferroviarie (fra cui trenitalia, trenitalia Tper, Trenord, Fse) e prevede uno sconto del 70% sui servizi alta velocità, intercity, eurocity Italia-Svizzera, e una riduzione del 60% per spostarsi con i treni regionali a tariffa di corsa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Arrivanoe agevolazioni suiper raggiungere in aereo o in treno regionale e a lunga percorrenza le località diin occasione dellepolitiche del 25– Gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni suidi viaggio di andata e ritorno, comunica Fs, ricordando che la misura è frutto di una convenzione fra il ministero dell’Interno e le imprese ferroviarie (fra cuitalia,talia Tper, Trenord, Fse) e prevede uno sconto del 70% sui servizi alta velocità, intercity, eurocity Italia-Svizzera, e una riduzione del 60% per spostarsi con iregionali a tariffa di corsa ...

Mov5Stelle : È convocata per oggi, 25 agosto 2022, dalle ore 12 alle ore 22, la consultazione in rete degli iscritti per votare… - fsnews_it : Per il rinnovo di #Camera e #Senato con le #ElezioniPolitiche??? il #25settembre, gli elettori hanno sconti sui bigl… - Adnkronos : Elezioni 25 settembre, Letta: 'Forte ingerenza Russia per favorire la destra' - Adnkronos : Agevolazioni e riduzioni per raggiungere il proprio collegio elettorale. #treni #aerei - GSaletnich : RT @tempoweb: 'Cosa deve fare l'#Italia'. #Paragone sferra l'attacco all'#Europa e alla #Nato #26agosto #iltempoquotidiano -

Estrema destra svedese sale nei sondaggi in vista del voto 11/9 I Democratici svedesi di estrema destra sono aumentati nei sondaggi a due settimane delle elezioni legislative che si terranno il prossimo 11 settembre. Un aumento che riflette il crescente sostegno alle politiche anti - immigrazione del partito e le sue dure posizioni sulla criminalità. ... Elezioni 25 settembre, sconti biglietti treni e aerei per voto 2022 Arrivano sconti e agevolazioni sui biglietti per raggiungere in aereo o in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. TRENI - Gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno, ... Adnkronos Telefono Azzurro: “La protezione dei minori diventi tema centrale della campagna elettorale”. Ecco il manifesto Quali sono le proposte presentate dai partiti per migliorare e garantire la tutela e la protezione di bambini e ragazzi Il dibattito elettorale tra le forze politiche in vista delle elezioni del pros ... Elezioni regionali e nazionali 2022: i nomi dei candidati della Provincia di Ragusa Ragusa – Ormai in via di definitivo completamento le candidature per la fatidica data del 25 settembre quando ... mentre i siciliani in un election day voteranno anche per l’elezione del Presidente ... I Democratici svedesi di estrema destra sono aumentati nei sondaggi a due settimane dellelegislative che si terranno il prossimo 11. Un aumento che riflette il crescente sostegno alle politiche anti - immigrazione del partito e le sue dure posizioni sulla criminalità. ...Arrivano sconti e agevolazioni sui biglietti per raggiungere in aereo o in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto in occasione dellepolitiche del 252022. TRENI - Gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno, ... Elezioni 25 settembre, prezzo gas accende campagna voto 2022 Quali sono le proposte presentate dai partiti per migliorare e garantire la tutela e la protezione di bambini e ragazzi Il dibattito elettorale tra le forze politiche in vista delle elezioni del pros ...Ragusa – Ormai in via di definitivo completamento le candidature per la fatidica data del 25 settembre quando ... mentre i siciliani in un election day voteranno anche per l’elezione del Presidente ...