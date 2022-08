DIRETTA F1, GP Spa 2022 LIVE: risultati seconda sessione prove libere in tempo reale (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LECLERC CAMBIA IL MOTORE: PENALIZZATO PENALIZZATO ANCHE VERSTAPPEN PER CAMBIO DI MOTORE risultati E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione weekend – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2022, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo una FP1 abbastanza interlocutoria, team e piloti sperano di poter disputare un turno completamente asciutto per raccogliere dati importanti in vista di qualifiche e gara. La Ferrari è partita forte a Spa-Francorchamps come dimostra il miglior ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALECLERC CAMBIA IL MOTORE: PENALIZZATO PENALIZZATO ANCHE VERSTAPPEN PER CAMBIO DI MOTOREE CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 Cronaca FP1 – Classifica FP1 – Presentazione weekend – Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelladidel Gran Premio del Belgio, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo una FP1 abbastanza interlocutoria, team e piloti sperano di poter disputare un turno completamente asciutto per raccogliere dati importanti in vista di qualifiche e gara. La Ferrari è partita forte a Spa-Francorchamps come dimostra il miglior ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ FIRMA LE FP1 IN BELGIO ?? Terzo tempo per Verstappen I risultati ? - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? - RacheleStallon5 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ FIRMA LE FP1 IN BELGIO ?? Terzo tempo per Verstappen I risultati ? - F1ingenerale_ : Segui in diretta la cronaca della seconda sessione di #ProveLibere del #BelgianGP sullo storico circuito di… - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? -