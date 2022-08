Crisi del gas, la speculazione torna a minacciare l’Italia: «Senza Draghi il Paese è debole» (Di venerdì 26 agosto 2022) Non succedeva dal 2008. Con la Crisi del gas, gli hedge fund internazionali stanno facendo la più grande scommessa contro il debito pubblico italiano da 14 anni a questa parte, dai tempi della grande Crisi finanziaria. La notizia riportata ieri, 25 agosto, dal Financial Times, è motivata dalle crescenti preoccupazioni per le difficoltà politiche di Roma e per la dipendenza del Paese dalle importazioni di gas russe. «È ovvio che gli hedge fund scommettano contro l’Italia: lo faranno sempre di più, perché le condizioni economiche rendono logica questa strategia. La caduta di Draghi però ha peggiorato la situazione». A commentare la situazione sui mercati è Allen Sinai, presidente del Decision Economics, una delle persone più ascoltate a Wall Street. In un’intervista a Repubblica, dice in merito al ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Non succedeva dal 2008. Con ladel gas, gli hedge fund internazionali stanno facendo la più grande scommessa contro il debito pubblico italiano da 14 anni a questa parte, dai tempi della grandefinanziaria. La notizia riportata ieri, 25 agosto, dal Financial Times, è motivata dalle crescenti preoccupazioni per le difficoltà politiche di Roma e per la dipendenza deldalle importazioni di gas russe. «È ovvio che gli hedge fund scommettano contro: lo faranno sempre di più, perché le condizioni economiche rendono logica questa strategia. La caduta diperò ha peggiorato la situazione». A commentare la situazione sui mercati è Allen Sinai, presidente del Decision Economics, una delle persone più ascoltate a Wall Street. In un’intervista a Repubblica, dice in merito al ...

elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - BelpietroTweet : Putin regge nonostante lo stallo sul campo: l’embargo non ha distrutto l’economia russa. L’Europa invece non sa com… - Agenzia_Ansa : 'Gli hedge fund internazionali stanno facendo la più grande scommessa contro il debito pubblico italiano dal 2008,… - annaritab72 : In #CampagnaElettorale sarebbe fondamentale parlare di #femminicidi #violenzacontroledonne #politichesociali e… - MgraziaT : RT @lucianocapone: Partendo dalla notizia del FT sugli hedge fund che scommettono contro il debito italiano, il Tg4 chiede a Conte come bis… -