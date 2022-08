CorSport | Navas non rinuncia alla buonuscita dal Psg | il Napoli è costretto ad aspettare

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo il Corriere dello Sport i tempi della trattativa trae Psg per Fabian esono già scanditi: lo spagnolo partirà per la Francia entro domenica, Keylor sarà della prossima settimana. “L’operazione Fabian dalal Psg dovrebbe essere definita prima dell’operazionedal Psg al. Per la precisione: entro domenica la prima e la prossima settimana l’ingaggio di Keylor”. Il Psg deve ultimare le cessioni per fare spazio a Fabian, ma ilè sereno. “Mentre qualche pensiero in più lo desta la soluzione della storia tra il Gato e i francesi: le riunioni relativefamigeratasono andate in scena anche ieri e la posizione diè sempre la stessa. Ovviamente, ...