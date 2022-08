Conference League 2022 2023 | gli otto gironi completi

(Di venerdì 26 agosto 2022) A Istanbul si è svolto il sorteggio della fase aper la, che vede al via la Fiorentina dopo il successo nel preliminare contro il Twente. Trentadue squadre divise ininiziano il percorso che ci porterà alla finale in programma a Praga il prossimo 7 giugno. Si inizia con la prima giornata l’8 settembre, mentre l’ultima è prevista per il 3 novembre. Andiamo a vedere la composizione dei: GIRONE A BasaksehirFiorentinaHearts RFS Riga GIRONE B West Ham FCSB Anderlecht Silkeborg GIRONE C Villarreal Hapoel Beer Sheva Austria Vienna Lech Poznan GIRONE D Partizan Colonia Nizza Slovacko GIRONE E AZ Alkmaar Apollon Limsassol Vaduz Dnipro-1 GIRONE F Gent Molde Shamrock Rovers Djurgarden GIRONE G Slavia ...

gippu1 : Massimo Marianella paragona Terracciano a Zoff in Italia-Brasile 1982, e questo è tutto ciò che si può dire sulla m… - OfficialASRoma : ?? Il quadro della fase a gironi della #UEL è completo. ?? Ecco tutte le nostre possibili avversarie (tre le abbiam… - gippu1 : Nella Conference League 2022-23 ci saranno anche la prima squadra kosovara (il Klubi Futbollistik Ballkani,… - Vincenz17533543 : RT @DAZN_IT: Il girone della @acffiorentina in UEFA Europa Conference League ?? Cosa ne pensate di questo sorteggio? #UECLdraw #DAZN http… - serieB123 : Fiorentina, il sorteggio di Conference League: pescate Basaksehir, Hearts e RFS -

Firenze è in attesa di conoscere gli accoppiamenti del proprio girone di, dopo il passaggio ai preliminari conquistato giovedì sera nella bolgia dello stadio del Twente. La squadra di italiano parte ins econda fascia e spera di evitare West ham e ...La formazione finlandese lo scorso anno ha partecipato alla. E' tra le squadre più forti in patria dove ha vinto 31 campionati nazionali. Quest'anno ha partecipato ai play off per ...Entra nel vivo la seconda edizione della Conference League. Gli otto gironi sorteggiati a Istanbul. Le rivali della Fiorentina ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...