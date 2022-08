Byd Han, Tang, Atto 3 - Cè qualità in queste elettriche cinesi: le abbiamo guidate (Di venerdì 26 agosto 2022) Ci sono Case cinesi che provano a sfondare nel Vecchio Continente, ci sono gruppi che hanno lasciato fare agli europei (per esempio, la Geely con la Volvo, con ottimi risultati), e poi c'è il metodo Byd. Ossia, quello per il quale l'auto a corrente viene realizzata completamente nel Paese del Dragone, concentrando in house la produzione delle principali componenti (batterie, motori, unità di controllo, chip). Ora, grazie alla sua rapidità d'esecuzione la Byd si appresta ad attaccare il fortino europeo con tre modelli - uno, la Suv Tang a sette posti, aveva già esordito in Norvegia nell'estate 2021 - di fascia premium, ma con prezzi il più possibile accessibili (e per ora non comunicati). Obiettivo, allargare il mercato e il peso delle auto elettriche e contribuire a ridurre significativamente le emissioni di CO2 nell'ambiente. questo ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 agosto 2022) Ci sono Caseche provano a sfondare nel Vecchio Continente, ci sono gruppi che hanno lasciato fare agli europei (per esempio, la Geely con la Volvo, con ottimi risultati), e poi c'è il metodo Byd. Ossia, quello per il quale l'auto a corrente viene realizzata completamente nel Paese del Dragone, concentrando in house la produzione delle principali componenti (batterie, motori, unità di controllo, chip). Ora, grazie alla sua rapidità d'esecuzione la Byd si appresta ad attaccare il fortino europeo con tre modelli - uno, la Suva sette posti, aveva già esordito in Norvegia nell'estate 2021 - di fascia premium, ma con prezzi il più possibile accessibili (e per ora non comunicati). Obiettivo, allargare il mercato e il peso delle autoe contribuire a ridurre significativamente le emissioni di CO2 nell'ambiente. questo ...

HDmotori : BYD ufficiale in Europa con tre auto elettriche: HAN, TANG e ATTO 3 - telodogratis : BYD ufficiale in Europa con tre auto elettriche: HAN, TANG e ATTO 3 - gigibeltrame : BYD ufficiale in Europa con tre auto elettriche: HAN, TANG e ATTO 3 #digilosofia - Motor1italia : ?? Doppio motore elettrico da 517 CV e 521 km di autonomia: così #BYD sfida Mercedes e BMW. -