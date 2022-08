Alluvioni in Pakistan, l’hotel viene travolto dall’acqua e si sbriciola in pochi secondi – Video (Di venerdì 26 agosto 2022) “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”. Il governo pachistano ha definito così ciò che sta accadendo in questi giorni nel Paese, dichiarando contestualmente lo stato d’emergenza per le Alluvioni e le piogge che, finora, hanno causato quasi mille morti. Nella zona di Kamal, come si vede nel Video, un hotel da 150 camere è stato travolto dall’acqua e abbattuto in pochi secondi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”. Il governo pachistano ha definito così ciò che sta accadendo in questi giorni nel Paese, dichiarando contestualmente lo stato d’emergenza per lee le piogge che, finora, hanno causato quasi mille morti. Nella zona di Kamal, come si vede nel, un hotel da 150 camere è statoe abbattuto in. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

