Ajax, Ziyech sempre più vicino (Di venerdì 26 agosto 2022) A volte ritornano. Hakim Ziyech é sempre più vicino all’Ajax: l’affare con il Chelsea andrà in porto appena... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) A volte ritornano. Hakimpiùall’: l’affare con il Chelsea andrà in porto appena...

mennieffe : @_Cubciu_ @majicojr ma stai leggendo la trattativa ziyech ajax? ma vivi nel mondo delle favole? - Ggmar00 : Quindi se l'Ajax non vende Antony loro non prendono ziyech che rimane lì a fine agosto, mmhhh - gianfrancozuc : #Ziyech??#Ajax operazione da 15 milioni totali,si aspetta solamente la cessione di #Antony. #Calciomercato - Insider1899 : @pierpaoloschia1 Ah ma tu intendevi Ziyech Pensavo intendessi che Dronten è in Olanda... Ziyech non è in Olanda,… - DavideMazza10 : @pierpaoloschia1 @Insider1899 Ziyech ha rifiutato l'Ajax. Uscito ora sui siti olandesi e inglesi. -