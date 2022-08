Addio zone senza segnale, dal 2023 gli smartphone potranno connettersi a Starlink e ricevere dappertutto (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche il problema della copertura di segnale potrebbe essere soltanto un retaggio del passaggio. Dopo aver messo a posto batterie e autonomia con la ricarica rapida, il prossimo enorme ostacolo che potremo metterci alle spalle nell’utilizzo quotidiano dello smartphone sarà la copertura di rete. In mezzo alla transizione verso il 5G, la soluzione al telefono che non prende potrebbe essere la connessione satellitare. A dichiararlo sono Elon Musk e Mike Sievert (CEO di T-Mobile) che hanno annunciato una partnership tra il sistema Starlink di SpaceX e la compagnia tedesca per l’adozione dei satelliti, diventati famosi anche in Italia per l’Internet satellitare nelle zone non coperte dalla fibra, come strumento finale per dire Addio alle zone morte senza ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche il problema della copertura dipotrebbe essere soltanto un retaggio del passaggio. Dopo aver messo a posto batterie e autonomia con la ricarica rapida, il prossimo enorme ostacolo che potremo metterci alle spalle nell’utilizzo quotidiano dellosarà la copertura di rete. In mezzo alla transizione verso il 5G, la soluzione al telefono che non prende potrebbe essere la connessione satellitare. A dichiararlo sono Elon Musk e Mike Sievert (CEO di T-Mobile) che hanno annunciato una partnership tra il sistemadi SpaceX e la compagnia tedesca per l’adozione dei satelliti, diventati famosi anche in Italia per l’Internet satellitare nellenon coperte dalla fibra, come strumento finale per direallemorte...

