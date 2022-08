Usa: New York accoglie 10.000 rifugiati ucraini, Biden respinge i migranti messicani (Di giovedì 25 agosto 2022) Diecimila rifugiati ucraini fuggiti dopo l'invasione russa saranno ospitati dalla città di New York. Lo ha annunciato il commissario degli Affari degli immigrati Manuel Castro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 agosto 2022) Diecimilafuggiti dopo l'invasione russa saranno ospitati dalla città di New. Lo ha annunciato il commissario degli Affari degli immigrati Manuel Castro L'articolo proviene da Firenze Post.

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - FirenzePost : Usa: New York accoglie 10.000 rifugiati ucraini, Biden respinge i migranti messicani - Stavrogin1977 : RT @IveserVenezia: 24 agosto 1932 Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Usa senza scalo, partendo da Los Angeles e atter… - AListExpert : @jonharari Annual #YachtParty! ?????????? @empirecruises @kawama.usa #AshBashNYC #JonHarari (@ Skyport Marina in New Yo… - GSqueri : RT @GSqueri: Da @nytimes:'Biden Administration Plans for New Booster Campaign Soon After Labor Day'. Intanto in #Italia si parla di #Covid… -