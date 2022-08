Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora l’emergenza gas in primo piano il prezzo è ormai fuori controllo il livello record stato toccato in queste ore €317 ad Amsterdam per poi assestarsi a310 segnalo un incremento del 7 % quando si guarda gli effetti sull’economia reale sulle attività di tutti i giorni ci pensa immediatamente ai fornelli e riscaldamenti e a tutte le utenze che sono alimentate dal gas ma l’impatto più rilevanti in Italia è quello che riguarda l’energia elettrica a rischio le famiglie oltre al blocco delle attività produttive con imprese che per lavorare sono costrette a fronteggiare i costi sempre più insostenibili di problema è che il gas è la fonte della generazione elettrica e quindi l’aumento del costo di approvvigionamento di termina forti ripercussioni sul ...