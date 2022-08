Ultime Notizie – Meloni: “Su devianze mie parole mistificate per gettarmi odio addosso” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Questa è Anna, la mia mamma, la persona alla quale devo tutto. Soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie. A monte c’è un problema di metabolismo molto lento, che ha portato anche me a essere obesa da ragazza, come ho avuto modo di raccontare in passato. Come l’ho combattuto io? Con lo sport. Ecco, da giorni mi sento dire che considero deviati gli obesi. Qualcuno pensa davvero, in coscienza, che io possa considerare deviata mia madre, una delle persone che amo di più al mondo, o me stessa, che con questo problema ho combattuto una vita e ne conosco perfettamente le difficoltà e i rischi?”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni postando una foto che la ritrae insieme alla madre. “Il tema che ho cercato di porre è: i disturbi del comportamento alimentare vanno favoriti o prevenuti? ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) “Questa è Anna, la mia mamma, la persona alla quale devo tutto. Soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie. A monte c’è un problema di metabolismo molto lento, che ha portato anche me a essere obesa da ragazza, come ho avuto modo di raccontare in passato. Come l’ho combattuto io? Con lo sport. Ecco, da giorni mi sento dire che considero deviati gli obesi. Qualcuno pensa davvero, in coscienza, che io possa considerare deviata mia madre, una delle persone che amo di più al mondo, o me stessa, che con questo problema ho combattuto una vita e ne conosco perfettamente le difficoltà e i rischi?”. Lo scrive su Facebook Giorgiapostando una foto che la ritrae insieme alla madre. “Il tema che ho cercato di porre è: i disturbi del comportamento alimentare vanno favoriti o prevenuti? ...

