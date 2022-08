Traffico Roma del 25-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione perintenso file sulla diramazionenord tra Settebagni raccordo in ingresso in città segnalato anche un veicolo in panne per lavori e che code sulla Cassia bis tra il raccordo i Prima porta in uscita datra lentamente e file sulla Pontina tra Torvaianica e Castel di Decima direzioneprudenza percorrendo via della Pisana fuori il raccordo per un incidente tra via della Tenuta Pisana e il raccordo incidenti anche in via di Grottarossa all’altezza di via di Quarto Annunziata è in piazza Risorgimento proseguono in orario notturno gli interventi di manutenzione del ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso il centro tra le 21 e le 6 fino al 5 settembre chiuse di conseguenza alle rampe di accesso al ...