Tiro a volo, Europei 2022: le startlist delle gare individuali di trap maschile e femminile (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Tiro a volo, primo appuntamento qualificante ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con due pass in palio per ogni singola gara individuale, sono sempre più vicini al loro inizio. Domani infatti, venerdì 26 agosto, scatteranno le prime sessioni di qualificazione del trap maschile e del trap femminile: 75 piattelli per ogni singolo iscritto alla gara, prima della resa dei conti di sabato 27 agosto, con i secondi 50 piattelli di qualifica, gli eventuali shoot off, le semifinali e le finalissime. Ma quali sono gli iscritti ai due contest? Andiamo a scoprirli, con l’uscita ufficiale delle startlist, arrivate direttamente da Larnaca, luogo dove si terranno i Campionati Europei ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Glidi, primo appuntamento qualificante ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con due pass in palio per ogni singola gara individuale, sono sempre più vicini al loro inizio. Domani infatti, venerdì 26 agosto, scatteranno le prime sessioni di qualificazione dele del: 75 piattelli per ogni singolo iscritto alla gara, prima della resa dei conti di sabato 27 agosto, con i secondi 50 piattelli di qualifica, gli eventuali shoot off, le semifinali e le finalissime. Ma quali sono gli iscritti ai due contest? Andiamo a scoprirli, con l’uscita ufficiale, arrivate direttamente da Larnaca, luogo dove si terranno i Campionati...

