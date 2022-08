Sorteggio Champions LIVE | Juve con PSG e Benfica | Milan con Chelsea e Salisburgo | Napoli con Ajax e Liverpool | Inter con Bayern e Barcellona

juventusfc : Quali saranno le nostre avversarie in questa edizione della Champions League? ?? ?? Fate uno screenshot e condividet… - FBiasin : Sorteggio #Champions: voglio il #Psg! (Proclami arrogantissimi che sottintendono un messaggio: sceicco de “il ca… - GoalItalia : Chi pescheranno Inter, Juve, Milan e Napoli nel sorteggio Champions? ???? - Erminioottone00 : #ChampionsLeague milanisti che arrivano a godere per il sorteggio inter stanno davvero male… come se poi loro l’and… - radnaskelA_ : RT @steilbarellino: noi tifosi interisti dopo aver visto il sorteggio di champions: ???? #UCLdraw -

Ci siamo. Milan, Inter, Napoli e Juventus stanno per conoscere il proprio cammino europeo . A Nyon, dalle 18, ildei gironi dellaLeague . Rossoneri in prima fascia perché campioni d'Italia, bianconeri in seconda. Le palline delle squadre di Inzaghi e Spalletti saranno invece inserite nell'......a questa pagina seguiremo ildei gironi in diretta: per l'Italia a giocarsi l'accesso agli ottavi di finale ci sono quattro squadre, Milan , Inter , Napoli e Juventus . SORTEGGI: ...per presentare il sorteggio. 18:16 - Yaya Tourè: "E' un piacere giocare la Champions, un sogno, lo era anche per me. E' fantastico arrivare a vincerla. Cosa serve al City per vincere Hanno la ...- I GIRONI: GIRONE A: Ajax, Liverpool, GIRONE B: Porto, Atletico Madrid, GIRONE C: Bayern Monaco, Barcellona, GIRONE D: Eintracht Francoforte, Tottenham, GIRONE E: Milan, ...