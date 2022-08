Schianto in auto, muore l’attrice Paola Cerimele. Ieri l’incontro con Castellitto ad Agnone (Di giovedì 25 agosto 2022) Molise sotto choc per la morte, nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Trignina, dell’attrice Paola Cerimele, 48 anni di Agnone (Isernia). Nella sua carriera ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c’era anche ‘Non ti muovere’ di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise. E proprio Ieri l’attrice aveva reicontrato Castellitto ad Agnone. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post su Facebook: “Oggi e’ andata cosi’: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?”. Rispondo: “Si’, a casa”. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perche’ ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Molise sotto choc per la morte, nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Trignina, del, 48 anni di(Isernia). Nella sua carriera ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c’era anche ‘Non ti muovere’ di Sergio, pellicola girata in parte in Molise. E proprioaveva reicontratoad. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post su Facebook: “Oggi e’ andata cosi’: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “sei in?”. Rispondo: “Si’, a casa”. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perche’ ...

