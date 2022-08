Roma, trattativa con l’Olympiacos per Mady Camara (Di giovedì 25 agosto 2022) Una mossa d’emergenza, non preventivata ma resa necessaria dall’emergenza a centrocampo con cui la Roma si è inaspettatamente ritrovata a fare i conti. L’infortunio di Georginio Wijnaldum infatti ha costretto i giallorossi a tornare a sondare il calciomercato dei centrocampisti, per cercare un giocatore in grado di rimpiazzare – per quanto possibile – l’olandese fino al suo ritorno. Che non avverrà prima di gennaio. Per questo Tiago Pinto è intenzionato a consegnare il prima possibile un sostituto a José Mourinho e, in questo senso, le attenzioni del gm giallorosso sembrano essersi focalizzate su un mediano che la scorsa stagione ha giocato la Champions League. Si tratta di Mady Camara, centrocampista classe ’97 di proprietà dell’Olympiacos. trattativa in corso ANSA Kyle Walker e ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Una mossa d’emergenza, non preventivata ma resa necessaria dall’emergenza a centrocampo con cui lasi è inaspettatamente ritrovata a fare i conti. L’infortunio di Georginio Wijnaldum infatti ha costretto i giallorossi a tornare a sondare il calciomercato dei centrocampisti, per cercare un giocatore in grado di rimpiazzare – per quanto possibile – l’olandese fino al suo ritorno. Che non avverrà prima di gennaio. Per questo Tiago Pinto è intenzionato a consegnare il prima possibile un sostituto a José Mourinho e, in questo senso, le attenzioni del gm giallorosso sembrano essersi focalizzate su un mediano che la scorsa stagione ha giocato la Champions League. Si tratta di, centrocampista classe ’97 di proprietà delin corso ANSA Kyle Walker e ...

