Qualificazioni Us Open 2022: Errani cade all’esordio, Lee prevale in tre set. Avanza Cocciaretto (Di giovedì 25 agosto 2022) the ad id=”445341? Sara Errani è uscita di scena al primo turno delle Qualificazioni agli Us Open 2022, sconfitta da Gabriela Lee (ex Talaba) per 6-4, 3-6, 6-2. Sconfitta dolorosa per la tennista italiana, a fasi alterne con le redini dell’incontro tra le proprie mani, ma in ultima istanza costretta ad arrendersi contro la marmorea e mai doma romena. Grande rammarico per l’ex top 5 al mondo, considerando un vantaggio di 4-2 disperso nel corso del primo set, dopo un corto circuito costato ben quattro giochi consecutivi. Il rendimento al servizio ha tradito Errani, più volte caduta in break rivelatisi, alla lunga, letali a suo discapito per lo svolgimento della partita. Lee autorevole nell’ottenere e mantenere un vantaggio rilevante nell’arco del terzo e decisivo parziale, con due strappi a suo ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) the ad id=”445341? Saraè uscita di scena al primo turno delleagli Us, sconfitta da Gabriela Lee (ex Talaba) per 6-4, 3-6, 6-2. Sconfitta dolorosa per la tennista italiana, a fasi alterne con le redini dell’incontro tra le proprie mani, ma in ultima istanza costretta ad arrendersi contro la marmorea e mai doma romena. Grande rammarico per l’ex top 5 al mondo, considerando un vantaggio di 4-2 disperso nel corso del primo set, dopo un corto circuito costato ben quattro giochi consecutivi. Il rendimento al servizio ha tradito, più volte caduta in break rivelatisi, alla lunga, letali a suo discapito per lo svolgimento della partita. Lee autorevole nell’ottenere e mantenere un vantaggio rilevante nell’arco del terzo e decisivo parziale, con due strappi a suo ...

