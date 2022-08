Prezzi | Scocchia illycaffè | Nell' immediato no ad aumenti per caffè

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Labitalia) - "Io ritengo giusto non scaricare a valle sulle famiglie i rincari delle materie prime e credo che come azienda cercheremo di non alzareil prezzo del. Cercheremo di assorbire attraverso la riduzione dei nostri margini questialle stelle delle materie prime. Se questidovessero continuare a essere così alti per un periodo più lungo, ci troveremmo anche noi costretti ad adeguare il prezzo del nostro prodotto. Però, è una decisione che non vogliamo prenderee, quindi, nei prossimi mesi, cercheremo di assorbire attraverso una riduzione del nostro margine questo rincaro delle materie prime. Poi, se'anno nuovo dovessero continuare queste tensioni, allora saremmo obbligati ad ...

Il Sannio Quotidiano

Sono gli obiettivi di Cristina, da sei mesi alla guida di Illy Caffè, previsti dal piano ... dalla coda post pandemica alla guerra fino ad arrivare agli aumenti dei prezzi delle materie prime. ... della resilienza della pandemia, dell'aumento dei costi delle materie prime, incluso il caffè ... ha commentato Cristina, amministratore delegato di illycaffè. 'Nel 2022 ci focalizzeremo su ...