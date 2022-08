Pnrr, dal Mims 607 milioni a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha assegnato, nell’ambito del Pnrr, 607 milioni di euro a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti. I progetti finanziati – si legge in una nota Mims – consentiranno di “attrezzare entro il 31 dicembre 2024 circa 27.500 chilometri di condotte ad uso potabile con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini”. Entro il 31 marzo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili () ha assegnato, nell’ambito del, 607di euro a 21ledinella rete degli acquedotti. Ifinanziati – si legge in una nota– consentiranno di “attrezzare entro il 31 dicembre 2024 circa 27.500 chilometri di condotte ad usocon strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini”. Entro il 31 marzo ...

