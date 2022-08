Per Umberto Saba non fu facile affermarsi come poeta, ma fu uno dei maestri del Novecento (Di giovedì 25 agosto 2022) “Nascere a Trieste nel 1883 era come nascere altrove nel 1850”: così scriveva di sé Umberto Saba (Trieste, 9 marzo 1883 – Gorizia, 25 agosto 1957), nascondendosi appena dietro lo pseudonimo di Giuseppe Carimandrei, all’inizio di Storia e cronistoria del Canzoniere, lunga prosa di commento alla propria opera poetica uscita nel 1948. La Trieste del giovane Saba – anche questo uno pseudonimo: il cognome del poeta è Poli – è in effetti una città, dal punto di vista della cultura, ancora pienamente ottocentesca: appartenente all’impero asburgico ma di vocazione fortemente italiana, cosmopolita e “nevrotica” nel suo “trafficante amalgama” di lingue e culture diverse – “vi sono, oggi ancora, triestini che hanno nel sangue dieci dodici sangui diversi” (Inferno e paradiso di Trieste, 1946) –, offre al giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Nascere a Trieste nel 1883 eranascere altrove nel 1850”: così scriveva di sé(Trieste, 9 marzo 1883 – Gorizia, 25 agosto 1957), nascondendosi appena dietro lo pseudonimo di Giuseppe Carimandrei, all’inizio di Storia e cronistoria del Canzoniere, lunga prosa di commento alla propria opera poetica uscita nel 1948. La Trieste del giovane– anche questo uno pseudonimo: il cognome delè Poli – è in effetti una città, dal punto di vista della cultura, ancora pienamente ottocentesca: appartenente all’impero asburgico ma di vocazione fortemente italiana, cosmopolita e “nevrotica” nel suo “trafficante amalgama” di lingue e culture diverse – “vi sono, oggi ancora, triestini che hanno nel sangue dieci dodici sangui diversi” (Inferno e paradiso di Trieste, 1946) –, offre al giovane ...

