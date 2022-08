Napoli, Sabatini: «Meret non ha avuto fiducia» (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole di Sandro Sabatini sulla situazione portiere del Napoli: «Meret non ha nulla da invidiare a Keylor Navas» Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione legata ai portieri del Napoli. Di seguito le sue parole. «Meret può migliorare con i piedi, ma è un portiere che non ha nulla da invidiare a Navas. Il problema è che non ha mai sentito la fiducia dell’allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole di Sandrosulla situazione portiere del: «non ha nulla da invidiare a Keylor Navas» Sandroè intervenuto a Radio Sportiva parlando della situazione legata ai portieri del. Di seguito le sue parole. «può migliorare con i piedi, ma è un portiere che non ha nulla da invidiare a Navas. Il problema è che non ha mai sentito ladell’allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

