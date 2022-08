L'uomo investito e ucciso da un furgone mentre falcia l'erba (Di giovedì 25 agosto 2022) Un uomo di 42 anni è morto nel Veronese dopo essere stato travolto da un furgone mentre falciava l'erba vicino a un distributore di benzina. È successo oggi, poco dopo le 7,30 del mattino, sulla strada statale 434 Transpolesana... Leggi su today (Di giovedì 25 agosto 2022) Undi 42 anni è morto nel Veronese dopo essere stato travolto da unva l'vicino a un distributore di benzina. È successo oggi, poco dopo le 7,30 del mattino, sulla strada statale 434 Transpolesana...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, fugge dopo aver investito un uomo: la polizia lo rintraccia - ABosurgi : RT @rep_milano: Resta in carcere l'uomo che ha investito e ucciso il piccolo Mom a Milano: 'Immaturo e non ancora consapevole di quello che… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Resta in carcere l'uomo che ha investito e ucciso il piccolo Mom a Milano: 'Immaturo e non ancora consapevole di quello che… - grumpy792 : RT @rep_milano: Resta in carcere l'uomo che ha investito e ucciso il piccolo Mom a Milano: 'Immaturo e non ancora consapevole di quello che… - rep_milano : Resta in carcere l'uomo che ha investito e ucciso il piccolo Mom a Milano: 'Immaturo e non ancora consapevole di qu… -