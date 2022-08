L’ultimo saluto di Piero Angela al pubblico di SuperQuark | VIDEO

(Di giovedì 25 agosto 2022) È stato un “arrivederci”, nonostante – come raccontato dai suoi più stretti collaboratori – lui stesso fosse a conoscenza delle proprie condizioni di salute. Ma quelfinale, nel corso dell’ultima puntata di(registrata qualche settimana fa e andata in onda mercoledì, in prima serata, su Rai1), è un appuntamento al futuro. Perchérimarrà nella memoria e nelle teche della televisione pubblica e i suoi insegnamenti da cortese ed esperto divulgatore scientifico saranno lasciati alle future generazioni. @Cinguetterai pic.twitter.com/bCBP0Q0Z6E — Cinguetta(@cinguetta) August 24, 2022aldiUn ...

gualtierieurope : Una grande emozione dare l’ultimo saluto a #PieroAngela. #Roma e tutto il Paese gli sono grati per la straordinaria… - RadiocorriereTv : 'Ho avuto l'impressione di avere in casa Leonardo da Vinci. Con l'ultimo discorso ha detto 'cercate di fare la vost… - annamarone : RT @ilvit02: L’ultimo saluto di #PieroAngela al suo pubblico di #SuperQuark Quell’arrivederci garbato e quelle braccia sollevate al cielo… - neXtquotidiano : L’ultimo saluto di #PieroAngela al pubblico di #SuperQuark | VIDEO - kardiamoulwt : RT @ilvit02: L’ultimo saluto di #PieroAngela al suo pubblico di #SuperQuark Quell’arrivederci garbato e quelle braccia sollevate al cielo… -

LA NAZIONE

'esame servirà a chiarire meglio le cause del decesso mentre sono ancora oggetto di approfondimenti da parte della polizia stradale alcuni dettagli dell'incidente. Il giovane, in sella a una moto ...lo ha riservato la tifoseria, per bocca degli Ultras , verso la società: 'non pretendiamo la Serie A - hanno precisato - ma solo un gioco tranquillo, non trovarci più con 10 sconfitte ... L’ultimo saluto a Marchetti sulle note di ’Bella Ciao’