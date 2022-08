La dieta del 5 di Evelina Flachi: in forma in cinque settimane (Di giovedì 25 agosto 2022) La dottoressa Evelina Flachi presente anche nei programmi di cucina di Antonella Clerici con i suoi preziosi consigli suggerisce la dieta del 5. Un programma alimentare che troviamo in modo completo nel libro dal titolo semplice e immediato “La dieta del 5”. Evelina Flachi è nel cast di E’ sempre mezzogiorno, presenza fissa a cui fare riferimento per gli abbinamenti in cucina, quando c’è un piatto davvero troppo calorico o al contrario un piatto da premiare per i valori nutrizionali. Pensata per chi deve buttare giù in 5 settimane i chili superflui, mantenendo anche nel tempo i risultati, la dieta di Evelina Flachi si basa sugli abbinamenti dei diversi cibi per evitare accumulo di tossine e squilibri nutrizionali. Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) La dottoressapresente anche nei programmi di cucina di Antonella Clerici con i suoi preziosi consigli suggerisce ladel 5. Un programma alimentare che troviamo in modo completo nel libro dal titolo semplice e immediato “Ladel 5”.è nel cast di E’ sempre mezzogiorno, presenza fissa a cui fare riferimento per gli abbinamenti in cucina, quando c’è un piatto davvero troppo calorico o al contrario un piatto da premiare per i valori nutrizionali. Pensata per chi deve buttare giù in 5i chili superflui, mantenendo anche nel tempo i risultati, ladisi basa sugli abbinamenti dei diversi cibi per evitare accumulo di tossine e squilibri nutrizionali. Il ...

