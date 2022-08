Inter | girone da incubo La Juventus vola a Parigi | il Napoli e Milan in Inghilterra

Leggi su serieanews

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il sorteggio di Champions League regala brutte sorprese all’. Gironi comunque insidiosi per le altre italiane. È andato in scena nella serata di oggi a Istanbul, Turchia, il sorteggio valido per la UEFA Champions League 2022/2023. Quattro le squadre italiane in corsa, in lizza per un trofeo che la nostra Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.