Il Mister (Di giovedì 25 agosto 2022) si asciugò la bocca con il polsino della manica destra. Indossava una felpa grigia e sedeva ricurvo nella fioca luce del mattino, il profilo sgranato come l'asfalto d'estate dalla bluastra colonna di fumo della sigaretta adagiata sul posacenere di metallo. Mangiava gallette di riso e marmellata d'arancia, soffiando di tanto in tanto sulla tazza che gli aveva regalato Herbert, mio fratello più grande, dove il caffè sapeva restare bollente per ore. Aveva da poco compiuto sessantacinque anni. Era invecchiato. I suoi capelli erano diventati dello stesso colore della schiuma del mare, i suoi modi eleganti si stavano ingrigendo. Tutti, compresi me e Herbert, lo chiamavano Mister — mettendo enfasi sulla M in modo da renderla maiuscola. Per lui era normale: rientrava nella concezione naturale delle cose; così come molti altri ragazzi prima di noi lo avevano chiamato così.

sscnapoli : ?? #Raspadori “Mi trovo a mio agio tra le linee e nelle zone centrali. Sono un giocatore abbastanza duttile e sono p… - sscnapoli : ?? @simeonegiovanni “Sono in una squadra di grande qualità, voglio dare tutto e mettermi a completa disposizione del… - SerieA : ???????? ???????????????????? Mister Juric ?? #SerieATIM ?? #WeAreCalcio - Mysterio1111111 : @Bresingar_ Miiiii le controfigure di spalle potevano farle meglio eh ?????? Si vede che non hanno ami girato una scen… - officialmadsong : @sscnapoli @GruppoAlbatros @L__Spalletti hai visto che strano mister invece di sbarcare San Paolo per via San Nullo c'è il solito San Luca -