I veri numeri della Flat tax: quanto si risparmia e chi ci guadagna (Di giovedì 25 agosto 2022) La Lega lancia l'App per calcolare quanto si risparmierebbe con la Flat tax al 15%. Ricalca appieno la proposta di legge che il Carroccio ha presentato nel maggio 2020 in Senato. Un testo messo a punto da Armando Siri. L'applicazione si può scaricare sia per sistemi operativi Android che IOS. Si chiama, appunto, "Flat tax". Il logo è una faccina sorridente che al posto di occhi e naso ha il simbolo percentuale. Si devono inserire i dati: composizione del nucleo familiare (single, famiglia monoreddito o bireddito), i redditi percepiti e se ci sono coniuge o figli a carico. A quel punto l'App calcola il reddito lordo familiare, la tassazione netta attuale e quella con la Flat tax, da cui deriva il risparmio. Abbiamo provato a fare diverse simulazioni e ci siamo resi conto che questa riforma aiuterebbe le famiglie con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) La Lega lancia l'App per calcolaresi risparmierebbe con latax al 15%. Ricalca appieno la proposta di legge che il Carroccio ha presentato nel maggio 2020 in Senato. Un testo messo a punto da Armando Siri. L'applicazione si può scaricare sia per sistemi operativi Android che IOS. Si chiama, appunto, "tax". Il logo è una faccina sorridente che al posto di occhi e naso ha il simbolo percentuale. Si devono inserire i dati: composizione del nucleo familiare (single, famiglia monoreddito o bireddito), i redditi percepiti e se ci sono coniuge o figli a carico. A quel punto l'App calcola il reddito lordo familiare, la tassazione netta attuale e quella con latax, da cui deriva il risparmio. Abbiamo provato a fare diverse simulazioni e ci siamo resi conto che questa riforma aiuterebbe le famiglie con ...

fabriziodavoli1 : @T100_Bonnie @gildacana Le do una notizia,i telefonini si costruiscono in Cina ed anche le auto. La Cina ha bisogno… - Ilaria09063212 : RT @AlessandraRav20: VEDRETE CHE PER NON INCORRERE NEL 'PROBLEMA DOPPIONE..' SEGUITERANNO A TENER NASCOSTI(PER QUANTO POSSIBILE) I VERI NUM… - Giancarn57 : RT @AlessandraRav20: VEDRETE CHE PER NON INCORRERE NEL 'PROBLEMA DOPPIONE..' SEGUITERANNO A TENER NASCOSTI(PER QUANTO POSSIBILE) I VERI NUM… - emanuelewolves : RT @AlessandraRav20: VEDRETE CHE PER NON INCORRERE NEL 'PROBLEMA DOPPIONE..' SEGUITERANNO A TENER NASCOSTI(PER QUANTO POSSIBILE) I VERI NUM… - erpedrini : @raffaellamucci1 @benq_antonio Pensa che i numeri veri sono molto peggio -