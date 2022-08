Giulia De Lellis su Chiara Nasti: “Adesso basta” (Di giovedì 25 agosto 2022) Nonostante non siano amiche (ma neanche nemiche), Giulia De Lellis ci ha tenuto a spezzare una lancia a favore della collega Chiara Nasti, che da quando è incinta del compagno Mattia Zaccagni è presa di mira come non mai dagli haters. “Ao, ma la finite di rompere le pa**e a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque” è sbottata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ma come vi permettete? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro. Può piacere o no, ma questo non vi da il diritto di insultare lei in questo modo tanto meno suo figlio neanche nato!!!”. E ancora l’ex fidanzata di Andrea Damante, oggi felicemente in coppia con Carlo Gussalli Beretta, ha rimarcato: “Mi chiedo che problemi avete, che strano ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 agosto 2022) Nonostante non siano amiche (ma neanche nemiche),Deci ha tenuto a spezzare una lancia a favore della collega, che da quando è incinta del compagno Mattia Zaccagni è presa di mira come non mai dagli haters. “Ao, ma la finite di rompere le pa**e a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque” è sbottata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ma come vi permettete? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro. Può piacere o no, ma questo non vi da il diritto di insultare lei in questo modo tanto meno suo figlio neanche nato!!!”. E ancora l’ex fidanzata di Andrea Damante, oggi felicemente in coppia con Carlo Gussalli Beretta, ha rimarcato: “Mi chiedo che problemi avete, che strano ...

