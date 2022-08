Gazzetta: Ndombele ha subito dimostrato la voglia di riscattarsi a Napoli dopo l'esperienza al Tottenham (Di giovedì 25 agosto 2022) Il francese è stato autore di un bel gol, un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell'angolo più lontano, oltre che di giocate in verticale Foto dall'account Twitter del Napoli La Gazzetta dello Sport dedica un commento alla prestazione di Tanguy Dombele, autore del gol che ieri ha aperto la partita amichevole del Napoli con la Juve Stabia , allo stadio Maradona. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Il francese è stato autore di un bel gol, un gran destro imprendibile a mezza altezza, nell'angolo più lontano, oltre che di giocate in verticale Foto dall'account Twitter delLadello Sport dedica un commento alla prestazione di Tanguy Dombele, autore del gol che ieri ha aperto la partita amichevole delcon la Juve Stabia , allo stadio Maradona.

napolista : Gazzetta: #Ndombele ha subito dimostrato la voglia di riscattarsi a Napoli dopo l’esperienza al Tottenham Il franc… - sportli26181512 : Napoli, che festa per i nuovi. E contro la Juve Stabia Ndombele va subito in gol: Napoli, che festa per i nuovi. E… - Gazzetta_it : Napoli: 3-0 alla Juve Stabia e che accoglienza per i nuovi, #Ndombele subito in gol - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Gazzetta - Napoli senza limiti, dove può arrivare? Ancora non si sono visti Ndombele, Raspadori e Simeone https://t.co… - tuttonapoli : Gazzetta: 'Dove può arrivare una squadra che ha Ndombele, Raspadori e Simeone in panchina?' -