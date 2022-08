Gas fuori controllo, il piano risparmi scatta da subito, non in autunno (Di giovedì 25 agosto 2022) La crisi energetica rischia di divenatare fuori controllo. Il prezzo del gas aumenta ogni giorno e ieri ha superato anche quota 300 euro al megawattora, una cifra spropositata che adesso costringe il governo ad intervenire subito. Il 31 agosto i russi chiuderanno il gasdotto Nord Stream fino al 2 settembre e di colpo - si legge sul Corriere della Sera - verrà interrotto il flusso di gas all'Europa. In caso poi di interruzione totale, verrebbe a mancare il 18-20% circa delle forniture, perché questo è l’apporto che la Russia ci sta dando in questi giorni. Ieri dal Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, il punto di ingresso del gas targato Gazprom, sono entrati 42 milioni di metri cubi, pari a un quinto del totale (200 milioni di mc) arrivato nel nostro Paese attraverso tutti i punti di accesso. Il taglio dei consumi è stato deciso dall’Ue, ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 agosto 2022) La crisi energetica rischia di divenatare. Il prezzo del gas aumenta ogni giorno e ieri ha superato anche quota 300 euro al megawattora, una cifra spropositata che adesso costringe il governo ad intervenire. Il 31 agosto i russi chiuderanno il gasdotto Nord Stream fino al 2 settembre e di colpo - si legge sul Corriere della Sera - verrà interrotto il flusso di gas all'Europa. In caso poi di interruzione totale, verrebbe a mancare il 18-20% circa delle forniture, perché questo è l’apporto che la Russia ci sta dando in questi giorni. Ieri dal Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, il punto di ingresso del gas targato Gazprom, sono entrati 42 milioni di metri cubi, pari a un quinto del totale (200 milioni di mc) arrivato nel nostro Paese attraverso tutti i punti di accesso. Il taglio dei consumi è stato deciso dall’Ue, ...

