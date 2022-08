Elisabetta Gregoraci è festa: la nonna compie 101 anni (Di giovedì 25 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci e la sua famiglia si sono riuniti al mare a Soverato per celebrare un traguardo importante: i 101 anni della nonna Elisabetta Gregoraci e la sua famiglia hanno festeggiato la nonna paterna con una cena in riva al mare in un ristorante di Soverato per i suoi 101 anni. La bellissima conduttrice ed ex gieffina dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip si è mostrata sorridente più che mai sui social e visibilmente emozionata postando dei video con la nonna che si chiama come lei. “Sto andando al ristorante a festeggiare la mia super nonnina che oggi compie 101 anni… vi porto con me”, dice ai fan in un video postato nelle stories. E la promessa è mantenuta perché poco dopo ha condiviso i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 agosto 2022)e la sua famiglia si sono riuniti al mare a Soverato per celebrare un traguardo importante: i 101dellae la sua famiglia hanno festeggiato lapaterna con una cena in riva al mare in un ristorante di Soverato per i suoi 101. La bellissima conduttrice ed ex gieffina dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip si è mostrata sorridente più che mai sui social e visibilmente emozionata postando dei video con lache si chiama come lei. “Sto andando al ristorante a festeggiare la mia super nonnina che oggi101… vi porto con me”, dice ai fan in un video postato nelle stories. E la promessa è mantenuta perché poco dopo ha condiviso i ...

