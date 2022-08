Dynamite 24.08.22 The Undisputed Champion (Di giovedì 25 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, siamo prontissimi per un nuovo episodio di Dynamite. Quest’oggi ci troviamo in quel di Cleveland, Ohio, e si respira l’aria delle grandi occasioni: è giunto il tempo del tanto atteso match d’unificazione tra il campione in carica CM Punk ed il campione ad interim Jon Moxley. L’epico scontro tra i due contendenti, uno dei match con più starpower nella storia di Dynamite, a sorpresa non sarà il main event della serata. Il match che concluderà la puntata sarà il 3 vs 3 per decretare chi affronterà l’Elite in semifinale del torneo dedicato all’incoronazione dei primi AEW World Trios Champion tra il Death Triangle e lo United Empire. Lo show di oggi si apre sulle note di ‘Judas’, Jericho effettua il suo ingresso in ring ed è pronto per ricevere delle spiegazioni dal suo pupillo Daniel Garcia a causa delle ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) Un saluto ai lettori di ZW, siamo prontissimi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Cleveland, Ohio, e si respira l’aria delle grandi occasioni: è giunto il tempo del tanto atteso match d’unificazione tra il campione in carica CM Punk ed il campione ad interim Jon Moxley. L’epico scontro tra i due contendenti, uno dei match con più starpower nella storia di, a sorpresa non sarà il main event della serata. Il match che concluderà la puntata sarà il 3 vs 3 per decretare chi affronterà l’Elite in semifinale del torneo dedicato all’incoronazione dei primi AEW World Triostra il Death Triangle e lo United Empire. Lo show di oggi si apre sulle note di ‘Judas’, Jericho effettua il suo ingresso in ring ed è pronto per ricevere delle spiegazioni dal suo pupillo Daniel Garcia a causa delle ...

