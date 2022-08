Cosa va di moda? Iniziamo a prepararci sin da subito alla nuova stagione (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Estate 2022 è ancora in corso, ma non è mai troppo presto per prepararsi in anticipo a seguire le prossime tendenze. L’Autunno-Inverno 2022/2023 è ricco di nuovi spunti da seguire per tutte le amanti della moda: da un lato outfit all’insegna della riscoperta della propria sensualità, con mini abiti, top e gonne dalle trasparenze evidenti; dall’altro pezzi semplici e avvolgenti come canotte e abiti in maglia. Un tocco wild, oppure romantico da bambola: la nuova stagione fredda non conosce vie di mezzo. Da sinistra, N21, Chloé, Fendi, Missoni e Valentino AI 22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Le 30 tendenze moda definitive per l’Autunno Inverno 2022/2023 I metalli e il rosa pink si mixano alle nuance più ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Estate 2022 è ancora in corso, ma non è mai troppo presto per prepararsi in anticipo a seguire le prossime tendenze. L’Autunno-Inverno 2022/2023 è ricco di nuovi spunti da seguire per tutte le amanti della: da un lato outfit all’insegna della riscoperta della propria sensualità, con mini abiti, top e gonne dalle trasparenze evidenti; dall’altro pezzi semplici e avvolgenti come canotte e abiti in maglia. Un tocco wild, oppure romantico da bambola: lafredda non conosce vie di mezzo. Da sinistra, N21, Chloé, Fendi, Missoni e Valentino AI 22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Le 30 tendenzedefinitive per l’Autunno Inverno 2022/2023 I metalli e il rosa pink si mixano alle nuance più ...

