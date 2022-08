Coronavirus, in Italia meno contagi e vittime: oltre 23 mila casi e 84 decessi (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 25.389 di ieri ma soprattutto i 27.296 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 154.143 contro i 174.227 di ieri, con un tasso... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 i nuoviCovid innelle ultime 24 ore, contro i 25.389 di ieri ma soprattutto i 27.296 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 154.143 contro i 174.227 di ieri, con un tasso...

