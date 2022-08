Conferenza stampa Lazio-Inter, Inzaghi: «Out Mxit’aryan» (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani sera, alle ore 20:45, l’Inter di Simone Inzaghi fa visita alla Lazio di Sarri: il tecnico piacentino ha parlato come di consueto nella Conferenza stampa della vigilia. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e teatro della sfida sarà lo stadio “Olimpico” di Roma. Ecco le parole del mister nerazzurro in press conference. Lazio-Inter, Inzaghi in Conferenza stampa: «Gagliardini potrebbe giocare al posto di Çalhano?lu» Inzaghi ha esordito analizzando punti di forza e debolezza dell’avversario che si troverà di fronte domani sera, la Lazio di Maurizio Sarri: «Affrontiamo una squadra forte, che quest’anno si è migliorata sicuramente nell’organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani sera, alle ore 20:45, l’di Simonefa visita alladi Sarri: il tecnico piacentino ha parlato come di consueto nelladella vigilia. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN e teatro della sfida sarà lo stadio “Olimpico” di Roma. Ecco le parole del mister nerazzurro in press conference.in: «Gagliardini potrebbe giocare al posto di Çalhano?lu»ha esordito analizzando punti di forza e debolezza dell’avversario che si troverà di fronte domani sera, ladi Maurizio Sarri: «Affrontiamo una squadra forte, che quest’anno si è migliorata sicuramente nell’organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più ...

GiovaAlbanese : Domani alle 13.30 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveRoma. - DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Raspadori e #Simeone durante la conferenza stampa di presentazione ?? - pietroraffa : Mastella che si presenta alla conferenza stampa di presentazione della sua lista con il suo numero di cellulare in… - GoalItalia : 'L'Inter è la squadra più forte del campionato' 'Il goal di Felipe Anderson dello scorso anno? Bastava che l'Inter… - sportli26181512 : Lazio, Sarri: 'Tour de force al via con l'Inter? Non faccio rotazioni scientifiche. Il mercato non devo farlo io...… -