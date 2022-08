Colato a picco davanti alle nostre coste: il grande mistero in mare | Guarda (Di giovedì 25 agosto 2022) Un vero e proprio giallo. Un super-yacht da 50 milioni di dollari è Colato a picco nel golfo di Squillace, a circa 9 miglia marine da Catanzaro Marina. L'imbarcazione colata a picco si chiama My Saga. Lo yacht era partito dal porto di Gallipoli ed era diretto a Milazzo. Era stato costuito nel 2007 dalla Monaco Yachting e Techonologies. A bordo dell'imbarcazione c'erano 9 persone tra queste 9 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Secondo alcune indiscrezioni, come riporta Open, lo yacht potrebbe appartenere all'oligarca russo Gennady Ayvazyan. A sostenrelo con forza è Nextra tv che su Twitter ha rilanciato il video del naufragio. Se dovesse essere confermata l'appartenenza dell'imbarcazione a un oligaraca russo, il nome dello yacht sarebbe quello di Life Saga. Ayvazyan è il fondatore di Krutrade ed è tra i più importanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Un vero e proprio giallo. Un super-yacht da 50 milioni di dollari ènel golfo di Squillace, a circa 9 miglia marine da Catanzaro Marina. L'imbarcazione colata asi chiama My Saga. Lo yacht era partito dal porto di Gallipoli ed era diretto a Milazzo. Era stato costuito nel 2007 dalla Monaco Yachting e Techonologies. A bordo dell'imbarcazione c'erano 9 persone tra queste 9 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Secondo alcune indiscrezioni, come riporta Open, lo yacht potrebbe appartenere all'oligarca russo Gennady Ayvazyan. A sostenrelo con forza è Nextra tv che su Twitter ha rilanciato il video del naufragio. Se dovesse essere confermata l'appartenenza dell'imbarcazione a un oligaraca russo, il nome dello yacht sarebbe quello di Life Saga. Ayvazyan è il fondatore di Krutrade ed è tra i più importanti ...

lacittanews : Un superyacht da 50 milioni di dollari è affondato nel golfo di Squillace, a circa 9 miglia marine dalle coste di C… - EffeBoccia : Il mistero del #superyacht colato a picco nelle acque italiane. Nexta: «Potrebbe appartenere a un oligarca russo» - bisciojr : @Andrea694425462 Figlia mia scelta giusta.. ora me lo porto con me a fare pesca d’altura ?????? ???? e poi ……. a voluto… - LorisGary3 : RT @zappaterrologo: @JozeJechich_JJ Dopo il Moskva colato a picco da solo e le sigarette in Crimea, non mi stupisco più della capacità dei… - zappaterrologo : @JozeJechich_JJ Dopo il Moskva colato a picco da solo e le sigarette in Crimea, non mi stupisco più della capacità… -