Champions League, il sorteggio: il Napoli trova Liverpool e Ajax (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNon è stata benevola con il Napoli l'urna di Istanbul, dove è andato in scena il sorteggio dei gironi della Champions League 2022/2023. Gli azzurri di Luciano Spalletti se la vedranno, nel Gruppo A, con Ajax, Liverpool e Rangers. GIRONI Gruppo A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers. Gruppo B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge. Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Viktoria Plzen. Gruppo D: Eintracht Francoforte, Tottenham, Sporting Lisbona, Marsiglia. Gruppo E: Milan, Chelsea, Salisburgo, Dinamo Zagabria. Gruppo F: Real Madrid, Lipsia, Shakhtar, Celtic. Gruppo G: Manchester City, Siviglia, Borussia Dortmund, Copenaghen. Gruppo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.

