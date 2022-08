Caos Forza Italia, in Campania escono quattro big: 'Liste fatte di sconosciuti, palese che non ci vogliono più. Andremo in un altro partito' (Di giovedì 25 agosto 2022) ... in Campania Fi schiera il 're dei materassi' a processo per concussione insieme all'ex sindaco sostenuto dai clan 'In Campania io sono tanti anni che mi interesso di attività politica e leggo nomi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) ... inFi schiera il 're dei materassi' a processo per concussione insieme all'ex sindaco sostenuto dai clan 'Inio sono tanti anni che mi interesso di attività politica e leggo nomi ...

fattoquotidiano : Caos Forza Italia, in Campania escono quattro big: “Liste fatte di sconosciuti, palese che non ci vogliono più. And… - NicolaPorro : ?? Le bufale sulla Meloni, Repubblica che voleva schierare il Papa e il caso Ruberti. Questo e altro nella… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Caos Forza Italia, in Campania escono quattro big: “Liste fatte di sconosciuti, palese che non ci vogliono più. Andrem… - gioart79 : RT @fattoquotidiano: Caos Forza Italia, in Campania escono quattro big: “Liste fatte di sconosciuti, palese che non ci vogliono più. Andrem… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Caos Forza Italia, in Campania escono quattro big: “Liste fatte di sconosciuti, palese che non ci vogliono più. Andrem… -