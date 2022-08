**Calcio: Champions League, Napoli nel gruppo A con Ajax e Liverpool** (Di giovedì 25 agosto 2022) Istanibul, 25 ago. - (Adnkronos) - Il Napoli giocherà nel gruppo A di Champions League 2022-2023 insieme all'Ajax e al Liverpool. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Istanbul. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Istanibul, 25 ago. - (Adnkronos) - Ilgiocherà nelA di2022-2023 insieme all'e al Liverpool. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Istanbul.

