(Di giovedì 25 agosto 2022) Silvioa tutto tondo in un'intervista radiofonica in cui spiega quali sono i punti principali sui quali agirà un futuro governo di centrodestra

rtl1025 : ?? “Il #fisco è il vero problema, il più importante di tutti nel nostro Paese perché porta con sé tutto il resto. È… - SerenaBellavita : RT @emilianobigozzi: @CarloCalenda @berlusconi Ma gli argomenti 'da ricchi' nelle borgate sarebbero tipo il piano sui musei di Roma? O la r… - emilianobigozzi : @CarloCalenda @berlusconi Ma gli argomenti 'da ricchi' nelle borgate sarebbero tipo il piano sui musei di Roma? O l… - sedutot : @DSantanche Esattamente @berlusconi, che ha frodato il fisco per 368 milioni di dollari, quanti anni ha passato in… - GennaSiciliano : Sanna Marin #SannaMarin premier finlandese si scusa col Paese solo per aver BALLATO ad una festa ed essersi diverti… -

ilGiornale.it

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, ospite a "Non stop news" su RTL 102.5. "Ilè il vero problema nel nostro Paese perché porta con sè tutto il resto" ed "è anche la ...Il premier - accolto a Rimini dal presidente del Meeting Berhard Scholz - strappa applausi anche quando parla die tasse. 'Il governo non ha aumentato le tasse - rivendica - eliminare ... Berlusconi: "Il Fisco è il vero problema. I duelli tv Non mi appassionano" ROMA (ITALPRESS) – “Nei Paesi dove è stata applicata la flat tax, le aliquote sono state abbastanze diverse: è possibile che si possa scendere da quel 23%, a seconda dei […] ...(AGR) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ospite questa mattina a Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Questo il testo della lunga intervista in ...