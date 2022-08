**Bce: minute, svalutazione euro aumenta inflazione** (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Il deprezzamento dell'euro ha costituito un importante cambiamento nel contesto esterno e ha comportato maggiori pressioni inflazionistiche per l'area dell'euro, in particolare attraverso i maggiori costi delle importazioni di energia fatturate in dollari USA". E' l'indicazione fornita da alcuni membri del Consiglio direttivo nella riunione di luglio, di cui Francoforte ha appena diffuso le minute. Nell'analisi si sottolinea come "i miglioramenti nella competitività e il sostegno alla crescita che normalmente sarebbero associati a un deprezzamento sono stati ostacolati dai vincoli di approvvigionamento globale prevalenti e dalle restrizioni logistiche". Peraltro, continua il documento, per alcuni membri, la maggior parte della svalutazione della valuta unica "nei confronti del dollaro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Il deprezzamento dell'ha costituito un importante cambiamento nel contesto esterno e ha comportato maggiori pressioni inflazionistiche per l'area dell', in particolare attraverso i maggiori costi delle importazioni di energia fatturate in dollari USA". E' l'indicazione fornita da alcuni membri del Consiglio direttivo nella riunione di luglio, di cui Francoforte ha appena diffuso le. Nell'analisi si sottolinea come "i miglioramenti nella competitività e il sostegno alla crescita che normalmente sarebbero associati a un deprezzamento sono stati ostacolati dai vincoli di approvvigionamento globale prevalenti e dalle restrizioni logistiche". Peraltro, continua il documento, per alcuni membri, la maggior parte delladella valuta unica "nei confronti del dollaro ...

classcnbc : +++Minute #Bce ????: rischi #inflazione aumentati anche nel medio termine. Una #recessione non diminuirebbe necessari… - classcnbc : MERCATI EUROPEI, APERTURA IN VERDE ????+0,6% ????+0,6% ????+0,7% ????+0,5% Mercati in attesa delle minute Bce e del simpo… - infoiteconomia : Borse europee in rialzo in attesa delle minute Bce - FedericaCalvia : RT @classcnbc: +++Minute #Bce ????: rischi #inflazione aumentati anche nel medio termine. Una #recessione non diminuirebbe necessariamente qu… - cavicchioli : RT @classcnbc: +++Minute #Bce ????: rischi #inflazione aumentati anche nel medio termine. Una #recessione non diminuirebbe necessariamente qu… -