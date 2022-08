Alessandra Matteuzzi, chi era la donna uccisa a Bologna dal suo stalker (Di giovedì 25 agosto 2022) “Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni e irresistibili per il resto della tua vita”. La citazione di Coco Chanel era una delle preferite di Alessandra Matteuzzi, vittima della furia omicida di Giovanni Padovani, calciatore in serie D per la Sancataldese, che l’ha massacrata presso l’abitazione di lei in via dell’Arcoveggio, a Bologna. Una relazione che era iniziata nell’ultimo anno ed era stata descritta come “molto aperta” dalle persone più vicine alla coppia come la sorella di Alessandra, Stefania, che era con lei al telefono mentre Giovanni la colpiva con un martello. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 agosto 2022) “Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni e irresistibili per il resto della tua vita”. La citazione di Coco Chanel era una delle preferite di, vittima della furia omicida di Giovanni Padovani, calciatore in serie D per la Sancataldese, che l’ha massacrata presso l’abitazione di lei in via dell’Arcoveggio, a. Una relazione che era iniziata nell’ultimo anno ed era stata descritta come “molto aperta” dalle persone più vicine alla coppia come la sorella di, Stefania, che era con lei al telefono mentre Giovanni la colpiva con un martello.

