Ajax | Schreuder | “Antony? 100 milioni sono tanti ma resta”

(Di giovedì 25 agosto 2022) “non si sta allenando con il gruppo, ma lo vedo tutti i giorni. Non è cambiato nulla da domenica scorsa, e posso accettarlo. Se abbiamo una deadline? Non abbiamo una scadenza. Ma presumo cherimarrà all’“. Lo ha detto Alfred, tecnico dell’rivale del Napoli in Champions, commenta le voci di mercato secondo cui il club di Amsterdam e’ in procinto di cedere la sua star al Manchester United, pronto a fare un’offerta irresistibile, anche a tre cifre. “ha un contratto con noi – dice ancora-, 80molti soldi, 100anche molti soldi. Ma ho spiegato (ai suoi dirigenti ndr) che abbiamo già venduto molti giocatori, quindi non sarebbe ...

LA STELLA : sono tanti i talenti che vengono sfornati dall'. Due anni fa è salito alla ribalta Antony, esterno offensivo mancino classe 2000, che però potrebbe andare al Man United. ...E' un gruppo di squadre che fanno e calcio e come ho detto è una vera e propria sfida.' Breve e conciso il pensiero dell'allenatore dell'Alfred che si esprime sulla favorita del girone: