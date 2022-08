A Roma tornano in servizio tutti i convogli della Metro C, Gualtieri: “Stiamo rimettendo in piedi il sistema” (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – A Roma tornano in servizio tutti i convogli della Metro C. Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha infatti autorizzato la riammissione in servizio dei treni della Linea C ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gualtieri presenta la nuova giunta comunale di Roma Gualtieri annuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate di Roma” Gualtieri dice sì al ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 25 agosto 2022)– AinC. Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha infatti autorizzato la riammissione indei treniLinea C ad oggi sospesi dalla circolazione per difetto delle attività manutentive previste dai Manuali di uso e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::presenta la nuova giunta comunale diannuncia: “Obbligo di mascherina nelle zone affollate didice sì al ...

