15enne morì folgorato da un faretto in un parco pubblico | ora l’azienda si appella al diritto all’oblio Ma i membri sono ancora imputati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Un ragazzo di 15 anni, Salvatore D’Agostino, rimasenel 2016 a Gaggi, in provincia di Messina, toccando undell’illuminazione pubblica.dopo 18 giorni di agonia e per quell’episodiostati rinviati a giudizio un’imprenditrice vicentina, Susanna Gemmo, e un ingegnere dipendente del gruppo, con il reato di omicidio colposo, visto che l’impresa era affidataria del servizio. Il processo di primo grado non si èconcluso, eppure dagli avvocati della società vicentinaarrivate a direttori di giornali e agli uffici legali di testate giornalistiche richieste di togliere i link degli articoli pubblicati, accampando il “”, ovvero la cancellazione per essere venuto meno l’interesse...