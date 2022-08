Verso le elezioni, Agcom: “Un solo confronto a due non rispetta la par condicio”. “Salvini: “Legge migliore su famiglia è quella in Ungheria” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dall’assemblea organizzata da Cl a Rimini il confronto tra i leader dei vari schieramenti. Scontro Salvini – Letta sulle sanzioni all’Ucraina. Berlusconi sul ponte sullo Stretto di Messina: «Questa volta lo faremo, non ci fermeranno». Renzi: «Tutti applaudono Draghi ma solo noi coerenti» Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dall’assemblea organizzata da Cl a Rimini iltra i leader dei vari schieramenti. Scontro– Letta sulle sanzioni all’Ucraina. Berlusconi sul ponte sullo Stretto di Messina: «Questa volta lo faremo, non ci fermeranno». Renzi: «Tutti applaudono Draghi manoi coerenti»

Ettore_Rosato : Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino #Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Ita… - zazoomblog : Verso le elezioni Agcom: “Un solo confronto a due non rispetta la par condicio”. Il Pd: “Non è vietato”. “Salvini:… - AdraniRoberto : @Paolo85834406 @BrunoZariati Capisco lo sfogo e l'affetto verso il PCI di quegli anni. Ma ti chiedo uno sforzo, va… - zazoomblog : Verso le elezioni Agcom: “Un solo confronto a due non rispetta la par condicio”. Salvini: “Legge migliore su famigl… - PorelliRoberto : @PaoloGentiloni La libertà si esercita con l'amicizia verso tutti russi, ukraini e americani. I bombaroli come Gent… -