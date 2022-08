Vaiolo delle scimmie: forse a rischio anche i nostri cani e gatti. Le cose da sapere (Di mercoledì 24 agosto 2022) A Parigi un levriero di quattro anni ha manifestato le tipiche lesioni cutanee e mucose del Vaiolo delle scimmie a 12 giorni di distanza dai suoi due padroni con cui era solito condividere il letto. Si tratta di un primo caso sospetto: finora non è chiaro se animali domestici, come cani e gatti, possano essere vettori del virus. Vi raccomandiamo... Vaiolo delle scimmie, al via la campagna di vaccinazione: a chi è consigliato Il Ministero della Salute ha diffuso le linee guida da seguire: al momento risultano coinvolte Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, le Region... Nei Paesi in cui la malattia è endemica è stato ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 24 agosto 2022) A Parigi un levriero di quattro anni ha manifestato le tipiche lesioni cutanee e mudela 12 giorni di distanza dai suoi due padroni con cui era solito condividere il letto. Si tratta di un primo caso sospetto: finora non è chiaro se animali domestici, come, possano essere vettori del virus. Vi raccomandiamo..., al via la campagna di vaccinazione: a chi è consigliato Il Ministero della Salute ha diffuso le linee guida da seguire: al momento risultano coinvolte Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, le Region... Nei Paesi in cui la malattia è endemica è stato ...

