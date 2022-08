Ucraina, Draghi “Continueremo a fornirvi sostegno per raggiungere pace” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale. L’amicizia tra Italia e Ucraina è forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi”. Lo dice in un videomessaggio il Presidente Draghi in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina. “L’Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall’inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità. Il nostro Governo vi ha fornito e continuerà a fornirvi sostegno politico, finanziario, militare e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale. L’amicizia tra Italia eè forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia. Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi”. Lo dice in un videomessaggio il Presidentein occasione della Festa nazionale dell’. “L’Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall’inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità. Il nostro Governo vi ha fornito e continuerà apolitico, finanziario, militare e ...

