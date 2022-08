Smart working, come cambia dal primo settembre: si torna all'accordo individuale (ma con meno burocrazia) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il dl Semplificazioni ha introdotto alcune modifiche per alleggerire l'iter. Non sono previste proroghe per nessuna categoria di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il dl Semplificazioni ha introdotto alcune modifiche per alleggerire l'iter. Non sono previste proroghe per nessuna categoria di ...

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Smart working, come cambia dal primo settembre: si torna all'accordo individuale (ma con meno burocrazia) #smartworki… - Delilah17tw : RT @__barbarella__: Mentre da noi lo #smartworking è osteggiato, in Germania: «Tra le misure, oltre agli stoccaggi da riempire al 95%, ci… - LuiMa831 : Mal di stomaco e nausea ?? oggi la giornata è iniziata male ?? per fortuna c'è lo smart working ?? Per ora no non è un #Buongiorno ??????? - MediasetTgcom24 : Smart working, come cambia dal primo settembre: si torna all'accordo individuale (ma con meno burocrazia)… - TerrinoniL : Smart working, ecco cosa cambia dal 1° settembre - CorCom -